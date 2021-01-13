بكين تحث واشنطن على وقف جميع الاتصالات مع تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - حثت الصين اليوم الأربعاءالولايات المتحدة الأمريكية على وقف جميع الاتصالات الرسمية والعسكرية مع جزيرة تايوان.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على إعلان واشنطن إلغاء زيارة
وأضاف جيان أن الصين تعارض أي تبادلات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، داعيا الجانب الأمريكي إلى عدم المضي قدما فيما وصفه بـ "المسار الخاطئ".. قائلا: إن الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ومصالحها الأمنية بحزم.