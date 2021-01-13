انتهاكات نظام خامنئي لحقوق “أهل السنّة” في إيران تتصاعد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 8 دقائق

توجه زعيم أهل السنة في إيران مولوي عبدالحميد مع انطلاقة عام 2021 إلى المرشد الأعلى علي خامنئي عبر رسالة أشار فيها إلى مشكلات وأزمات أهل السُّنة في البلاد، والنظر في حرمانهم من الوظائف العليا، والتضييق على أنشطتهم الدينية ومعاناتهم من العنصرية رغم مرور 42 عاما على الثورة الإيرانية.

وفي هذا السياق، أعرب نشطاء إيرانيون عن تأييدهم لتصريحات لعبدالحميد، مؤكدين أن النظام الحاكم يمارس انتهاكات حقوقية تطال جميع فئات الشعب الإيراني.

وقال عبد الحميد في رسالته إن ”أهل السُّنة في إيران لا يزالون يواجهون أزمات ومشكلات تتعلق بحقوق المواطنة، رغم مرور 42 عامًا على الثورة الإيرانية، وأن أهل السُّنة يشعرون أنهم مواطنون بدرجة أقل من بقية المواطنين الإيرانيين“.

وفي هذا الإطار، بعث عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين الإيرانيين رسالة مشتركة لزعيم أهل السُنة، مولوي عبدالحميد، أعربوا فيها عن تضامنهم لتصريحاته بشأن انتهاك حقوق المواطنة لأهل السُنة، بحسب “إرم نيوز”.

وجاء في رسالة النشطاء الإيرانيين، أن ”الحقوق الدينية والإنسانية لجميع فئات الشعب الإيراني يتم انتهاكها بشدة، وتطال الجميع من الشيعة والسنة والمسيحيين واليهود وحتى الزردشتيين والبهائيين وبالطبع المعارضين للنظام“ وفق ما نقل موقع ”زيتون“ الإخباري.

وتأتي رسالة زعيم أهل السُنة لخامنئي في ظل تقارير تتهم النظام الإيراني بتعمد إهمال مناطق بعينها، وأبرزها التي تضم الأقلية السُّنية، مثل الأهواز بخوزستان وسيستان وبلوشستان، وذلك بهدف تصفية سكان هذه المنطقة في ظل امتلاكهم ثروات طبيعية كبيرة وأهمها النفط والغاز.