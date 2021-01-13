تنسيق استخباراتي أمريكي إسرائيلي للضربات التي استهدفت سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد مسؤول استخباراتي أمريكي، في تصريح لـ”أسوشيتد برس”، الأربعاء، أن الضربات الإسرائيلية على سوريا نُفِّذت بناء على معلومات استخبارية من واشنطن.

واضاف المسؤول إن “القصف الإسرائيلي على أهداف في سوريا تم بناء على معلومات قدمتها الولايات المتحدة”.

ولفت إلى أن “وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ناقش الغارة الجوية، الثلاثاء، مع يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن “الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات كانت بمثابة خط أنابيب لمكونات تدعم البرنامج النووي الإيراني”.

وأسفر القصف الذي استهدف مواقع المليشيات الإيرانية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، عن مقتل 40 وإصابة 37 آخرين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف طال مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء “فاطميون”، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال.

واستهدف القصف بأكثر من 10 ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدف بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.

وكان المرصد أحصى خلال العام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.