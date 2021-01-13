اخبار العالم

حصار ترامب إلكترونيا.. يوتيوب يعلق قناة الرئيس المنتهية ولايته بسبب “التحريض”

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - علق موقع يوتيوب المملوك من طرف شركة غوغل، مؤقتا، قناة الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مع حذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع بشأن عدم التحريض على العنف.

وقال يوتيوب، في بيان، نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه “في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياساتنا”، وأضاف أن القناة الآن “ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد على الأقل لسبعة أيام”.

وقبل يوتيوب، علق موقع فايسبوك حسابي ترامب على منصته، ومنصة أنستغرام في أعقاب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول، ما عطّل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب، وحرمانه من منصته المفضلة، كما علقت خدمات أخرى مثل سنابشات، وتويتش حسابات الرئيس المنتهية ولايته.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا