حصار ترامب إلكترونيا.. يوتيوب يعلق قناة الرئيس المنتهية ولايته بسبب “التحريض”

جدة - عبدالحي حسين - علق موقع يوتيوب المملوك من طرف شركة غوغل، مؤقتا، قناة الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مع حذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع بشأن عدم التحريض على العنف.

وقال يوتيوب، في بيان، نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه “في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياساتنا”، وأضاف أن القناة الآن “ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد على الأقل لسبعة أيام”.

وقبل يوتيوب، علق موقع فايسبوك حسابي ترامب على منصته، ومنصة أنستغرام في أعقاب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول، ما عطّل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب، وحرمانه من منصته المفضلة، كما علقت خدمات أخرى مثل سنابشات، وتويتش حسابات الرئيس المنتهية ولايته.