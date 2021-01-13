محكمة بنجرير تصدر حكمها في قضية العاملة المتهمة بسرقة 16 بيضة من معمل برلماني-التفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - قضت المحكمة الإبتدائية في بن جرير، قبل لحظات، بشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق السيدة المتهمة بسرقة 16 بيضة، من وحدة إنتاج البيض يسيرها برلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المحكمة قضت أيضا بغرامة قدرها 130 درهما، في حق المتهمة.

وكانت السيدة المذكورة، غادرت سجن لوداية، في مراكش، مساء أمس الثلاثاء، بعد تمتيعها بالسراح المؤقت، بعد أن تقدم دفاعها بطلب سراح بالمحكمة الابتدائية بن جرير، أمس، وذلك بعد تنازل عبد اللطيف الزعيم، البرلماني المذكور، عن متابعتها.

وأثارت هذه القضية جدلا واسعا في صفوف نشطاء مغاربة، على خلفية متابعة سيدة، من طرف برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة سرقة 16 بيضة من الوحدة الانتاجية في ملكيته.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، دخل على خط هذه القضية، بحسب ما كشف عنه الموقع الالكتروني للحزب المذكور.

علاوة على ذلك، أوضح البرلماني المذكور، في تصريحات إعلامية، أن السيدة المعنية، قامت بسرقة كمية كبيرة من البيض عبر مراحل، أي حوالي 10800 بيضة، الشيء الذي ينفيه، دفاع المتهمة، مؤكدا أنها اعترفت بسرقة 16 بيضة ولأول مرة في حياتها.