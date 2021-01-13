تساقط الثلوج وانخفاض درجة الحرارة.. صرخة طفل من المغرب العميق: عفاكم جيبوا لينا الحوايج – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يعيش سكان قرى، ودواوير نائية في جبال المغرب أوضاعا صعبة للغاية، جراء التساقطات الثلجية، وانخفاض درجة الحرارة، وتتجلى هذه الصعوبات في قلة الحيلة أمام الفقر المدقع، الذي يعانيه عدد كبير من قاطني هاته المناطق.

وخلال الأيام الجارية، يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قصير، يناشد فيه طفل من قرية “آيت عباس”، القلوب الرحيمة مده بملابس دافئة، تقي جسمه الصغير برودة الطقس.

ووجه الطفل المذكور نداء إنسانيا، وهو في قلب الثلوج، التي تتساقط عليه، قال فيه: “هنا ثلوج وأمطار وهضاب..”، متوسلا: “عفاكم جيبوا لينا الحوايج”.

وتشهد عدد من القرى والجبال المغربية تساقطات ثلجية كثيفة، يعتبرها بعض نعمة، تجلب ببياضها الناظر إليها، إلا أنها تعد نقمة على سكان هذه المناطق، حيث تعطل أشغالهم، وتمنعهم من كسب رزقهم، وأحيانا قد تتسبب برودة الطقس في قتلهم.