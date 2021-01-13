كأس السوبر الإسباني.. الليلة برشلونة يواجه سوسيداد في مواجهة قوية

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “نويفو أركانخيل” في مدينة قرطبة، في نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسبانى 2021.

ويشارك برشلونة في كأس السوبر الإسبانى بصفته وصيفا للدوري الإسباني، في الموسم الأخير، مع ريال مدريد، بطل الليجا، بالإضافة إلى المتأهلين إلى نهائي كأس الملك، الموسم الماضي، الذي لم يحسم بعد، جراء تداعيات كورونا، وهما أتلتيك بلباو، وريال سوسييداد.

ويفقد الفريق الكتالوني خدمات جيرارد بيكيه، وفيليب كوتينيو، وسيرجي روبيرتو، وأنسو فاتي في لقاء اليوم، بداعي الإصابة.

والفائز من مباراة اليوم سيواجه من يحصل على الفوز في نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد، وأتلتيك بيلباو، على أن تقام مباراة النهائي في مدينة إشبيلية بتاريخ 17 يناير الجاري.

وكانت النسخة الماضية من المسابقة قد أقيمت في السعودية في مدينة جدة، وتوج بها ريال مدريد على حساب جاره أتلتيكو مدريد.