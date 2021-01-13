مراكش.. تفويت حديقة من الملك العمومي لمؤسسة فندقية أمام ساحة الكتبية يثير موجة غضب

جدة - عبدالحي حسين - أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تفويت 148 متر مربع من الملك العمومي لمؤسسة فندقية أمام ساحة الكتبية.

وأوضحت الجمعية ذاتها في بلاغا لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أنه سبق لها أن راسلت الجهات المختصة بشأن القرار، القاضي بتفويت 148 متر مربع من الملك العمومي على رصيف شارع محمد الخامس أمام ساحة الكتبية لمؤسسة فندقية، وذلك بتاريخ 23 فبراير 2018.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن مساحة 148 متر مربع من الملك العمومي، التي تم تفويتها عبارة عن حديقة مصغرة، تم إنشاؤها منذ التسعينيات من طرف مجلس مقاطعة المنارة بهدف استراحة المارة، في منطقة تعرف حركة دؤوبة، وتحركات مستمرة.

واستنكرت الجمعية، في بلاغها، تفويت الملك الجماعي لأغراض تجارية، وطالبت بإجراء تحقيق فيه، وفي مسارات تسيير، وتدبير المرفق الجماعي، وضرورة إلغاء قرار تفويت جزء من الملك العمومي للخواص، مع إدانتها لعملية التفويت، التي ستتسبب في عرقلة حركة المارة من استعمال الرصيف.

وتابع المصدر نفسه أنه على المجلس الجماعي احترام الملك الجماعي، وجعله مجالا للتنمية، وخدمة القضايا الأساسية للساكنة، والعمل، عبر تحرير العديد من الأرصفة بمدينة مراكش، التي تحولت بقدرة قادر إلى أجزاء من محلات تجارية، ومقاه، احتلت الأرصفة، بالإضافة إلى تهييئ حدائق عمومية لفائدة الساكنة، خصوصا في المناطق، التي تعرف كثافة سكانية، وإصلاح ما تم إتلافه، والاعتناء بالمناطق الخضراء.