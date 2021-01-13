بحقنة مميتة.. تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة لأول مرة منذ 70 سنة في أمريكا

جدة - عبدالحي حسين - نفذت السلطات الأمريكية أول حكم بالإعدام على امرأة منذ 70 سنة.

وكانت المرأة، التي تدعى ليزا مونتغمري، قد أدينت بارتكاب جريمة قتل وحشية في حق امرأة حامل، في عام 2004، حيث قامت بخنقها، وإخراج الجنين من أحشائها، والادعاء أن الطفل طفلها، في ولاية ميزوري.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، فإنه كان من المخطط أن يتم تنفيذ الحكم، في 8 دجنبر الماضي، في ولاية إنديانا.

وبعد ذلك، بقرار من المحكمة، تم تأجيل الإعدام حتى 12 يناير الجاري، بدعوى أن المتهمة تعناي من مشاكل في الصحة العقلية.

وعلى الرغم من ذلك، رفضت المحكمة العليا الأمريكية القرار، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وسمحت بتنفيذ حكم الإعدام.

وبحسب الصحيفة ذاتها تم تنفيذ إعدام مونتغمري عن طريق الحقنة المميتة في سجن تير هوت في إنديانا، وتم الإعلان عن وفاتها اليوم 13 يناير في الساعة 01:31 صباحا بالتوقيت المحلي.

ومن جانبها، قالت محامية مونتغوميري إن المدانة تستحق أن تعيش، لأنها مريضة عقليا، وعانت من سوء المعاملة في مرحلة الطفولة.

وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية، هي بوني هيدي، التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.