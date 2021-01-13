بعد شهرته بأغاني حماسية.. “تيو تيو” لـ”اليوم 24″: اخترت صنفا غنائيا آخر لأنني “كْبرت”

جدة - عبدالحي حسين - قال المغني “تيوتيو” إن اختياره لصنف جديد من الأغاني في عمله الجديد “قلبي” نابع من إحساسه أن عمره أصبح أكبر على نوعية الأغاني، التي كان يقدمها، قبل سنوات.

وصرح تيوتيو، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه، حاليا، أب لطفلتين، اللتين كانتا موضوع أغنيته الأخيرة “قلبي”، وقد لعب تقدمه في العمر دورا في توسيع اختياراته الغنائية نحو أصناف جديدة.

واستطاع جديد “تيوتيو” المعنون بـ”قلبي” إضافة مليون مشاهدة لقناته في يوتوب، التي يتجاوز عدد مشاهداتها في المجمل مليار مشاهدة، وهو رقم قياسي.

ويبلغ إلياس” تيوتيو”، من العمر 29 سنة، وهو مزداد في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وكانت بدايته في الغناء من فرقة لـ”الدقة المراكشية”، ثم توجه نحو الأغاني الشبابية، وحقق نجاحا كبيرا تعكسه أرقام المشاهدات.