بعد الحكم بالإعدام على المتهم بقتل طفله.. والد عدنان: حكم عادل وهذه رسالتي إلى الآباء

جدة - عبدالحي حسين - عبر والد الطفل عدنان، اليوم الأربعاء، عن ارتياحه من حكم الإعدام، الذي قضت به محكمة الاستئناف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في مدينة طنجة.

وقال والد الطفل عدنان، في حديثه مع “اليوم24″، إنه “مرتاح بعد سماعه الحكم”، مشددا على “أن سيرتاح أكثر إذا تم تنفيذ هذا الحكم، على أرض الواقع”، مستطردا: “ما حدث فظيع، وبالتالي الإعدام هو حكم عادل، بالنسبة إلي وإلى والدته”.

وفي رسالته إلى الآباء، أفاد والد الطفل عدنان: “اهتموا بأبنائكم؛ فالتربية، التي تلقيناها، أمس، لم تعد صالحة اليوم”، مبرزا، “أمس تعلمنا أن الطفل قد تربيه المدرسة، كما الجيران، والشارع، لكن اليوم هذه الفكرة أصبحت مستحيلة”.

إلى ذلك، هدد المتهم الرئيسي بقتل الطفل عدنان بالانتحار داخل السجن، بعد نطق الحكم عليه، في أولى ساعات صباح اليوم الأربعاء.

وبعد نطق الحكم عليه بالإعدام، ثار المتهم الرئيسي في جريمة قتل الطفل عدنان، موجها كلاما إلى القاضي، مرددا: “حكمتي على بالموت..أنا نقتل راسي..”، لتنتهي تفاصيل المحاكمة التي امتدت سبع ساعات.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف قد نطقت بالحكم على المتهم بقتل عدنان بالإعدام، وأربعة أشهر بالنسبة إلى ثلاثة متهمين آخرين بعدم التبليغ عن جريمة.

وقضية مقتل عدنان في مدينة طنجة خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة المتهم بأقصى العقوبات.