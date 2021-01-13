ترودو يعين مواطنا سوري الأصل وزيرا للنقل في كندا

جدة - عبدالحي حسين - عين رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرا للنقل.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزاة النقل الكندية على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” خبر تعيين الغبرا رئيسا لها، مرحبة به.

وقدمت الوزارة نفسها نبذة عن عمل الغبرا في المجال السياسي، عندما كان نائبا في البرلمان عن ميسيساغا.

وعمل الغبرا سكرتيرا لوزير الخارجية في البلاد للشؤون القنصلية، كما اشتغل في وزارة تنويع التجارة الدولية، قبل أن يصبح سكرتيرا لرئيس الوزراء لشؤون تجديد الخدمات العامة.

ونشر الغبرا تغريدة شكر فيها رئيس الوزراء لتعيينه في المنصب الجديد.

كما وتحدث الغبرا عن جدول الأعمال الموضوع لتطوير قطاع النقل، قائلا “لدينا برنامج طموح أمامنا، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة”.

ويحمل الغبرا شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق قبل أن يواصل دراسته في كندا ويحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال.

وولد الغبرا في السعودية عام 1969، وعمل والده السوري كمصمم معماري وقد كان يزور سوريا في الصيف، بحسب ما نقلت “سي ان ان”.