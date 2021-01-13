شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: اختراق طائرة عسكرية أثيوبية لحدودنا «تصعيد خطير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت وزارة الخارجية السودانية ، اختراق طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية بـ"التصعيد الخطير"

وقالت في بيان لها عبر "تويتر" : "في تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية أثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية.

وأضافت : إن وزارة الخارجية السودانية إذ تدين هذا التصعيد من الجانب الأثيوبي فهي تطالبه بأن لا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.