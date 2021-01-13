اخبار العالم

السودان: أطماع إثيوبيا وصلت حد إقامة مشاريع البنى التحتية في «الفشقة»

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان: أطماع إثيوبيا وصلت حد إقامة مشاريع البنى التحتية في «الفشقة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال السودان، اليوم الاربعاء، إن أطماع إثيوبيا وصلت حد إقامة مشاريع البنى التحتية في "الفشقة»، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، اليوم الأربعاء، بعد التحذير الذي أطلقته إثيوبيا من نفاد صبرها إثر تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الحدود، أن "التهديدات الإثيوبية لا تجدي نفعا"، مؤكدة في الوقت عينه أن الخرطوم ملتزمة بحل الخلاف عبر الحوار، مشددة على أن القوات العسكرية السودانية متواجدة في أراضٍ سودانية وفق القانون الدولي.

 

وأشارت إلى أن إثيوبيا تطمع في أراضينا وتريد فرض إرادتها، كما أكدت أن الجيش السوداني قادر على دحر أي محاولة لاختراق الحدود.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا