السودان: أطماع إثيوبيا وصلت حد إقامة مشاريع البنى التحتية في «الفشقة»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال السودان، اليوم الاربعاء، إن أطماع إثيوبيا وصلت حد إقامة مشاريع البنى التحتية في "الفشقة»، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.



وأكدت مصادر رسمية سودانية، اليوم الأربعاء، بعد التحذير الذي أطلقته إثيوبيا من نفاد صبرها إثر تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الحدود، أن "التهديدات الإثيوبية لا تجدي نفعا"، مؤكدة في الوقت عينه أن الخرطوم ملتزمة بحل الخلاف عبر الحوار، مشددة على أن القوات العسكرية السودانية متواجدة في أراضٍ سودانية وفق القانون الدولي.

وأشارت إلى أن إثيوبيا تطمع في أراضينا وتريد فرض إرادتها، كما أكدت أن الجيش السوداني قادر على دحر أي محاولة لاختراق الحدود.