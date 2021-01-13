حاول الطاقم الهبوط إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض .. سقوط طائرة عسكرية سودانية

الشارقة - اميمة ياسر - تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني اليوم، الأربعاء 13 يناير وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سونا».

وقالت الوكالة إن الطائرة تحطمت بمطار ود زايد بولاية القضارف بعد إقلاعها من المطار، حيث حاول الطاقم الهبوط مرة أخرى إلا أن الطائرة ارتطمت بالأرض واشتعلت النيران فيها.

ووفقًا للوكالة فقد تمكن طاقم الطائرة المكون من ثلاثة أفراد من النجاة.

جدير بالذكر أن المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا تشهد اشتباكات متكررة مؤخرا، والتي علق عليها السودان أكثر من مرة قائلا بأنه لم يخرج مترا واحدا خارج حدوده، وأنه سيظل ملتزمًا بالحوار مع اثيوبيا مع عدم وجود نوايا لشن أي حروب.