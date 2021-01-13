شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يناقش استعدادات نقله للمقر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، اجتماعه الدورى السابع والثمانون، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بتشكيله السادس وبحضور أمين عام المجلس، حيث ناقش الاستعدادت الخاصة بالانتقال إلى المقر الجديد.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتصلة بعمله الفنى والإدارى، حيث ناقش موضوعات حقوق الإنسان ومنها المتصلة بالسجون ومدى اتفاقها والمعايير الحقوقية، وتم التأكيد على ضرورة استكمال المجلس لزيارات السجون للتعرف على حالة السجناء وإيجاد حل لمشاكلهم واقتراح حلول لها للأجهزة المعنية، والتى تتفهم ما يقوم به المجلس فى إطار مهامه.