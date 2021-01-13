شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ مجلس النواب باختيار رئيسه وبدء فصل تشريعى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب إرادة جيل مجلس النواب ببدء الفصل التشريعي الثاني واختيار رئيسا للمجلس ووكيلين، مؤكدا أن المجلس الجديد يستكمل جهود برلمان 2015، معربا عن خالص تمنيه بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب الجديد المستشار حنفى جبالى في خدمة الوطن، كما هنأ كل أعضاء مجلس النواب الجدد، متمنيًا لهم التوفيق.

وأبدى أحمد تيسير مطر نائب رئيس حزب إرادة جيل، سعادته بالعرس الديمقراطي الذى حدث في الجلسة الأولى لمجلس النواب واختيار المستشار حنفى جبالى رئيسا للمجلس، وانتخاب وكيلين، داعيا لهم جميعا التوفيق خلال الفترة المقبلة.

ووجه أحمد تيسير مطر، الشكر لكل من النائب على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق والوكيلين سليمان وهدان والسيد الشريف على ما تحملوه خلال فترة رئاسة البرلمان من 2015 حتى 2020، مشيرا إلى أنهم أداروا المجلس في مرحلة عصيبة ولكنهم كانوا على قدر المسئولية ومروا بالمجلس إلى بر الأمان.

وأعرب عن سعادته بالالتزام والانضباط لجميع النواب اليوم الأربعاء خلال الجلسة والالتزام بالأعراف والتقاليد البرلمانية ، واصفا اياها بالمظهر الحضارى الذي يليق بنواب يمثلون الشعب المصرى العظيم.

وقد رفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بعد 15 دقيقة من انعقادها، وذلك حتي يتمكن أعضاء المجلس من تحديد رغباتهم من اللجان النوعية، تمهيداً للانتخابات التي ستجري غداً الخميس لاختيار هيئات مكاتب 25 لجنة برلمانية، داعياً إلي انعقاد جلسة تالية غداً الخميس في تمام الساعة 11 صباحا.

وحرصا علي انضباط الجلسات، دعا جبالى النواب، إلي الالتزام بالموعد المحدد لانعقاد الجلسات البرلمانية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

وأكد جبالي في كلمته للنواب، أهمية إعطاء مظهر حضاري عن مجلس النواب وانضباطه، سواء فى الداخل أو الخارج، بقوله: "نرجو الالتزام في موعد انعقاد الجلسات العامة ليس بالدقيقة إنما الثانية".