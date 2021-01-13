شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية اختيار الأمين العام لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية اختيار الأمين العام للمجلس، حيث نصت المادة 416 على أنه يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.

ويذكر أن المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، قد تقدم باستقالته، وقام مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين بقبول الاستقالة.

وكان مجلس النواب عقد اليوم الأربعاء، جلسته الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى برئاسة المستشار حنفى جبالى، وطالب فيها رئيس المجلس النواب باستكمال ملء استمارات عضويتهم باللجان النوعية تمهيدا لاعلان القوائم النهائية لعضوية اللجان وإجراء انتخابات اللجان غدا الخميس.