عمان: 131086 إجمالي إصابات كورونا في السلطنة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بالسلطنة بلغت 131086 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الوفيات بلغت 1508 وفيات بنسبة 1.15%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 123415 شخصًا لتصل نسبة الشفاء إلى 94.1%.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز

إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.