ليبيا تسجل 640 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت ليبيا 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و7 وَفَيَات.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أوردته بوابة افريقيا الليبية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 106670 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1629.

وأكد المركز شفاء 1082 حالة جديدة من الفيروس ليبلغ إجمالي حالات التعافي 83311 حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس

كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6

مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.