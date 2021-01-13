التشيك تسجل 10 آلاف و725 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت وزارة الصحة التشيكية 10 ألاف و725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة وفقا لراديو براغ الدولي، اليوم الأربعاء أنه بالرغم من أن أعداد الإصابات تواصل الانخفاض، إلا أن وزير الصحة التشيكي، جان بلاتني، أكد أن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد غير وارد حاليا، وحتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

ولم يستبعد بلاتني فرض قيود جديدة في ظل الضغط على النظام

الصحي بسبب الوباء، حيث اضطرت العديد من المستشفيات التشيكية إلى إلغاء العمليات والاستعانة بالطلاب والجنود وحتى رجال الشرطة لسد النقص في عدد الموظفين نتيجة الضغط المستمر على القطاع الطبي.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة

0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.