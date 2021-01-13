الهند: ارتفاع إصابات السلالة الجديدة من كورونا لـ102 حالة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى 102 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "إنديا تى فى" الهندية، اليوم الأربعاء، أن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة التي أبلغ عنها لأول مرة في المملكة المتحدة تم عزلهم بمرافق الرعاية الصحية التى خصصتها حكومات الولايات المعنية، كما تم وضع المخالطين بالحجر الصحى.

وقد تم الإبلاغ عن وجود السلالة الجديدة لفيروس كورونا في

العديد من البلدان، بما في ذلك الدنمارك وهولندا وأستراليا وإيطاليا والسويد وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان وسنغافورة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل

إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.