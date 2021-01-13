مقتل 8 من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر مسؤولون أمنيون أفغان أن ثمانية مسلحين من حركة طالبان قتلوا في غارة جوية شنها سلاح الجو الأفغاني في إقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال فيلق شاهين رقم 209، في بيان، إن سلاح الجو الأفغاني استهدف نقاط تفتيش بمنطقة «ألمار»، بالقرب من جسر «نهرين» بإقليم فارياب أمس الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الفيلق، محمد حنيف رضائي، لوسائل الإعلام: إن ثمانية مقاتلين من حركة طالبان لقوا حتفهم في الغارة الجوية.

وأضاف رضائي أنه تم تدمير مخبأ تابع لحركة طالبان ودراجة نارية وعدد من الأسلحة التابعة للجماعة، خلال الغارة الجوية.

ومنطقة ألمار بشكل خاص، واحدة من المناطق الأكثر اضطراباً بإقليم فارياب.

يأتي ذلك فيما عثر الجيش الوطني الأفغاني على 45 عبوة ناسفة في ضواحي إقليم لوجار.

وحدد أفراد الأمن الأفغان، الليلة الماضية، مكان ومعقل صنع العبوات الناسفة.

وخلال العملية، عثر أفراد الأمن الأفغان على 300 قذيفة صاروخية في مناطق مستهدفة.



