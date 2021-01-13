عبدالله بن زايد يستقبل ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي - الألماني - البريطاني

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي - الألماني - البريطاني.



فقد استقبل في ديوان عام الوزارة في أبوظبي - السيد فيليب إيريرا المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية والسيد جانس بلوتنر المدير السياسي لمكتب أبوظبي التابع لوزارة الخارجية الألمانية وسعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالنيابة عن السيد توماس درو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض إلى كافة دول العالم.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي .. مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات ويعزز التعاون بين الدول بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والرخاء.