شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 43 مليون هكتار من الغابات المطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات للصندوق العالمي للطبيعة "WWF" أنه تم تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة في 24 منطقة متضررة بشدة من إزالة الغابات في السنوات الأخيرة.

وأعلن الصندوق اليوم الأربعاء في برلين أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية من عام 2004 إحتى عام .2017 وكانت أكبر خسارة في منطقة الأمازون في البرازيل وكولومبيا وبيرو وبوليفيا وفنزويلا وغيانا بمساحة 3ر18 مليون هكتار. ولتقريب الصورة: تبلغ مساحة ألمانيا أكثر من 7ر35 مليون هكتار.

وأكد الصندوق العالمي للطبيعة أن المستهلكين في ألمانيا يتحملون جزئيا مسؤولية إزالة الغابات. وجاء في بيان للصندوق: "من أجل زراعة علف فول الصويا والكاكاو وتربية الأبقار لتصدير لحومها إلى الاتحاد الأوروبي، غالبا ما يتم تدمير الغابات. حوالي سدس جميع المواد الغذائية المتداولة في الاتحاد الأوروبي تساهم في إزالة الغابات في المناطق المدارية".