شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تعلق بحث الغواصين عن الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت إندونيسيا مؤقتا اليوم الأربعاء بحث الغواصين عن مسجل أصوات قمرة قيادة طائرة شركة سريويجايا إير التي تحطمت مطلع الأسبوع في بحر جاوة وعلى متنها 62 شخصا.

وقال المسؤول إن تعليق البحث في البحر جاء نتيجة سوء الأحوال الجوية حيث بلغ ارتفاع الموج 2.5 متر.

وقال المسؤول في البحرية عبد الرشيد للصحفيين على متن سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية إن الغواصين انتشلوا في وقت سابق اليوم المزيد من الحطام وبطاقة هوية ممزقة لأحد الضحايا.