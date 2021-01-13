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تلوث الهواء يقتل 5 آلاف شخص في أفغانستان 

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شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء يقتل 5 آلاف شخص في أفغانستان  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما يقرب من 5 آلاف شخص حتفهم في أفغانستان بسبب تلوث الهواء في عام 2020، حسبما أفادت وزارة الصحة الأفغانية .

وقالت المتحدثة باسم الوزارة معصومة جعفري إن هؤلاء توفوا بسبب أمراض الجهاز التنفسي والقلب التي تعتبر ناجمة عن تلوث الهواء.وفي العام الماضي، تم اعتبار العاصمة الأفغانية أسوأ مدينة تلوثًا في العالم.

وتظهر أرقام الوزارة أن نحو 10% من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض في أفغانستان كانت في مدينة كابول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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