"جنوب السودان" تحدد موعد تخريج القوات المشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت أنجلينا تينج، وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان، إن القوات المشتركة الموجودة بمعسكرات التدريب سيتم تخريجها في القريب العاجل.

وأوضحت تينج، في تصريحات للصحفيين بجوبا، اليوم، أنهم قد حصلوا على وعد قاطع من اللجنة الانتقالية العليا بتوفير الموارد اللازمة لتخريج القوات بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن "رئيس اللجنة المستشار توت قلواك وعدنا بتوفير الميزانية الخاصة بتخريج القوات المشتركة".

ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن تأخير تخريج تلك القوات يعود لوجود صعوبات تتعلق بالتمويل والدعم اللوجستي.

وأوضحت أن الزي الخاص بتلك القوات سيتم توفيره من دولة السودان التي تبرعت به لدعم اتفاق السلام في الأيام القليلة المقبلة.

وكان عدد من المراقبين حذروا من انهيار اتفاق الترتيبات الأمنية جراء مغادرة أعداد كبيرة من الجنود لمعسكرات التدريب بسبب الأوضاع السيئة التي يعيشونها في المعسكرات لانعدام الطعام، ومياه الشرب النقية والأدوية، وفق تقارير سابقة.

ونصت اتفاقية الترتيبات الأمنية، المتضمنة في اتفاق السلام المنشط الموقع بين الحكومة وعدد من الفصائل المعارضة في جنوب السودان، على إصلاح القطاع العسكري وتكوين قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد.

ووفق مراقبين، يعود تأخير عملية تخريج القوات المشتركة التي أمضت أكثر من عام، لعدم توفر اللوجستيات، على الرغم من أن الاتفاق نص على تخريجها وتوزيعها مع بداية تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في شهر فبراير/شباط من العام المنصرم.

كما لاتزال العديد من بنود اتفاقية السلام المنشطة تواجه عقبات في التنفيذ، حيث فشلت الأطراف الموقعة في تكملة هياكل الحكومة الانتقالية على مستوى المركز والولايات.

كما لم يتم تسليم القوائم النهائية التي تضم ترشيحاتها لشغل مقاعد البرلمان القومي، مجلس الولايات والمجالس التشريعية في الولايات.