تحطم طائرة عسكرية شرقي السودان ونجاة طاقمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت، الأربعاء، طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في ولاية القضارف شرقي البلاد ونجاة طاقمها.

ووفق مصادر لـ"الخليج 365" فإن الطائرة العسكرية انفجرت في مطار الشواك بمنطقة الفشقة التي تشهد توترات مع إثيوبيا.

وأكدت المعلومات الأولية نجاة طاقم الطائرة.

وأشارت إلى أن تحطم الطائرة جاء بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى ولاية القضارف للوقوف على التطورات الأمنية.

وتعد الزيارة الثانية للبرهان إلى ولاية القضارف منذ اندلاع التوترات مع إثيوبيا.

ويقع مطار الشواك داخل منطقة الفشقة الكبرى، غرب نهر عطبرة، وتم تشييده مع إنشاء سد أعالي عطبرة وستيت لتوليد الكهرباء.