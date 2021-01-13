الإمارات: الاستقرار الإقليمي والعالمي يعزز التعاون بين الدول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الإمارات أن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات ويعزز التعاون بين الدول.

جاء ذلك خلال مباحثات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي - الألماني - البريطاني.

واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، فيليب إيريرا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وجانس بلوتنر المدير السياسي لمكتب أبوظبي التابع لوزارة الخارجية الألمانية، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالنيابة عن توماس درو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض إلى جميع دول العالم.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات ويعزز التعاون بين الدول بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والرخاء.