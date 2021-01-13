نافالني يعود إلى روسيا 17 يناير.. ويتوقع تهديدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المعارض أليكسي نافالني الذي يتعافى حاليا في ألمانيا من عملية تسميم مفترضة، عزمه العودة إلى روسيا في 17 يناير/كانون الثاني.

وقال زعيم المعارضة عبر على حسابه على "أنستقرام" إنه استعاد عافيته تماما الآن، وأن وقت العودة إلى روسيا قد حان، رغم التهديدات القانونية التي قد يواجهها هناك، بحسب قوله.

وتابع: "حجزت رحلة على طيران بوبيدا للعودة في 17 يناير/كانون الثاني إلى روسيا".

وكان نافالني، وهو من أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد نُقل جوا إلى ألمانيا للعلاج في أغسطس/آب بعد أن أصيب بوهن شديد أثناء سفره على طائرة.

فيما قالت ألمانيا ودول غربية أخرى إنها محاولة لقتله بغاز الأعصاب نوفيتشوك، لكن السلطات الروسية نفت أي صلة لها بالواقعة.

وقال الأطباء الذين عالجوا المعارض الروسي قبل نقله إلى برلين، إنه لم يُصب بالتسمم، بل كان يعاني من مشاكل صحية تتعلق بالأيض والتهاب البنكرياس.

ونهاية الشهر الماضي أعلنت السلطات الروسية، فتح تحقيق في "احتيال واسع النطاق" بحق نافالني.

وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية في بيان، إنّ شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3,9 مليون يورو حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها عدة منظمات، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان.