المعارض الروسي أليكسي نافالني يقول إنه سيعود إلى روسيا يوم الأحد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال المعارض الروسي أليكسي نافالني اليوم الأربعاء إنه سيعود جوا إلى روسيا يوم 17 يناير كانون الثاني قادما من ألمانيا حيث كان يتعافى بعد تعرضه للتسمم.

وكان نافالني، وهو من أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد نُقل جوا إلى ألمانيا للعلاج في أغسطس آب بعد أن أصيب بوهن شديد أثناء سفره على طائرة، فيما قالت ألمانيا ودول غربية أخرى إنها محاولة لقتله بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

ونفت السلطات الروسية أي صلة لها بالواقعة.

وكتب نافالني على إنستجرام يقول إنه استعاد عافيته تماما الآن وحان وقت العودة إلى روسيا رغم العديد من التهديدات القانونية التي قد يواجهها هناك.