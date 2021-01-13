جامعة دبي تقرر تطبيق "التعليم الهجين" الفصل الدراسي الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت جامعة دبي أنها ستطبق نظام "التعليم الهجين" الفصل الدراسي الثاني المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل. حيث ستبدأ الدراسة خلال هذا الفصل عن بعد لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باستثناء بعض الحصص التطبيقية والعملية بالإضافة إلى الامتحانات التي تتطلب وجود الطلبة في الحرم الجامعي.



كما أعلنت الجامعة عن استمرارها أيضا في تلقي طلبات التسجيل "اونلاين" للفصل الدراسي الجديد وعن استمرار تقديم المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلبة المواطنين والمقيمين لدراسة الهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والقانون وذلك في إطار حرصها على جودة التعليم واستقطاب المتفوقين وتهيئة البيئة الاكاديمية المناسبة لهم واعدادهم للحياة العملية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أن تطبيق هذا النظام يأتي وفق توجهات الدولة بالاستعداد لمرحلة ما بعد "كوفيد - 19" وتماشيا مع خطط وزارة التربية والتعليم في هذا المجال والتي تركت للجامعات حرية وكيفية تطبيق "التعليم الهجين"، إضافة إلى أن الجامعة وهي تطبق هذا النظام على ثقة من نجاحه وتقديم تعليم متميز وبجودة عالية بعد نجاحها في تطبيقه في الفترة الماضية وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة ومكثفة.

ولفت إلى أنه تم اعطاء الحرية لكل عميد كلية من كليات الجامعة لكي يقرر وفق تخصصات ومناهج كليته ماذا يحتاج من مجالات عن بعد وأخرى تطبيقية.

وأشار إلى أن الكليات نفذت بنجاح في الفصل الدراسي الأول نظام تعليمي "هجين" يجمع ما بين التعليم في الجوانب التطبيقية داخل الحرم الجامعي والتعلم عن بعد بما يسمح بتوفير تعليم متميز ومتكامل للطلبة.

وأكد أن البنية الأساسية للجامعة مهيأة تماما لهذا النجاح، إضافة إلى أن أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة مهيئين لتطبيق هذا النظام إبتداء من القبول والتسجيل والذي يتم بالكامل "أونلاين" وحتى إنجاز الدراسة النظرية عن بعد وجوانبها التطبيقية.

وأضاف أن الفترة المقبلة سيتم فيها أيضا التركيز على محور التكنولوجيا واستخدام التقنيات الحديثة بشكل أكبر من خلال دعم بيئة الابتكار وتوجيه الطلبة للاستفادة المثلى من المنطقة الحرة الاقتصادية وفضاءات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة التي توفرها بهدف تنفيذ أفكار ومشاريع مبتكرة ودعم رواد الأعمال.