مجلس النواب الامريكي يصوت على قرار يدعو مايك بينس عزل الرئيس دونالد ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

صوت مجلس النواب الامريكي لصالح تمر قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس للاجتماع بمجلس الوزراء وتفعيل التعديل الـ 25 في الدستور بغية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأصوات 223 عضواً مقابل 205 اعضاء.



وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بينس رفضه تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور، وذلك ردا على طلب تقدمت به رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.

ويدعو القرار لعقد اجتماعات وحشد المسؤولين الرئيسيين للإدارات التنفيذية في مجلس الوزراء لإعلان ان ترامب غير قادر على أداء مهامه الرئاسية.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.

ويهدد الديمقراطيون بإقالة الرئيس دونالد ترامب من خلال مجلس الشيوخ، بتهمة التحريض على التمرد، ويتطلب ذلك ثلثي أصوات أعضاء المجلس، والتي لم يتم جمعها بعد.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، امس الثلاثاء، أن الفرص معدومة لعزله من منصبه استناداً إلى التعديل 25 في الدستور الأمريكي..مؤكداً ان التعديل الـ25 لا يشكل أي خطر عليه..محذراً من دون تقديم أي توضيح، بأن هذا النص الدستوري سيعود ليطارد جو بايدن وإدارته..داعياً إلى السلام والهدوء.