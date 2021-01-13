السلطات العراقية تعلن اعتقال 17 داعشيا في عمليات منفصلة بالعاصمة بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، اعتقال 17 داعشيا في عمليات منفصلة بالعاصمة بغداد، في أكبر حصيلة أمنية منذ بدء العام الحالي.



وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، أن"دوريات وكالة الاستخبارات في بغداد ألقت القبض على 17 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح البيان، أن من بين المعتقلين 2 عملا بما يسمى "قاطع الفلوجة ونينوى"، تحت كنى أبو أنس وأبو قصي، فضلا عن أن أحدهما من عائلة داعشية، وأحد أخوته يعمل ضمن صفوف داعش فيما يسمى بـ"جيش دابق".

وعاد تنظيم داعش إلى شن الهجمات مجددا منذ مطلع العام الجاري، رغم فقدان التنظيم معظم موارده اللوجستية والبشرية عقب خسارته المدن التي سيطر عليها في يونيو/حزيران 2014.

ويتخذ فلول تنظيم داعش الذين يقدر عددهم بنحو ألفي مسلح بحسب تقديرات أمنية، من المناطق الصحراوية والحدودية أماكن وملاذات لصعوبة طبيعة تلك المناطق.

وتمثل صحراء الأنبار الممتدة باتجاه سوريا والأردن، أحد أهم التحديات التي تواجهها القوات الأمنية في متابعة ورصد عناصر التنظيم.