شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 وفاة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، وفاة حوالي 4500 شخص من جرّاء فيروس «كورونا» المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الاثنين، والساعة 20,30 من مساء الثلاثاء، (01,30 ت غ الثلاثاء) سجّلت الولايات المتحدة وفاة 4470 شخصاً وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.

وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.

ومنذ بدأ الفيروس بالتفشّي في الولايات المتّحدة، بلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا به في هذا البلد 22.8 مليون شخص توفي منهم أكثر من 380 ألفاً.

وسجّلت الولايات المتّحدة خلال الأيام السبعة الفائتة أعلى معدّل وفيات أسبوعي منذ بدأت الجائحة، كما أنّ الوفيات تتوزّع على سائر أنحاء البلاد وإن كانت تتركّز حالياً في جنوبها وغربها.

وحذّر رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو من أنّ مخزون اللقاحات المضادّة لـ«كوفيد-19» قد ينفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل. ولا يزال عدد مرضى «كوفيد-19» الراقدين في المستشفيات الأمريكية عند مستواه القياسي، إذ بلغ، الثلاثاء، أكثر من 131 ألف مريض، وفقاً لـ«كوفيد تراكينغ برودجكت».