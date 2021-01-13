شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تمدد حالة الطوارئ لاحتواء كورونا حتى إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيطاليا تمدد حالة الطوارئ لاحتواء كورونا حتى إبريل

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء إن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لاحتواء جائحة كوفيد-19 حتى نهاية شهر إبريل نيسان مع غياب أي دلائل في الوقت الراهن على انحسار الوباء.

وتعطي حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية يناير كانون الثاني، سلطات أكبر للحكومة المركزية ما يسهل على المسؤولين تجاوز البيروقراطية واتخاذ القرار.

وقال سبيرانزا لمجلس النواب «الحكومة ترى من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 إبريل، هناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر».

وسجلت إيطاليا 79819 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة يوم 21 فبراير شباط، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا والسادس على مستوى العالم، وسجلت إيطاليا كذلك 2.303 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.