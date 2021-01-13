شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمنع دخول القادمين لأداء أعمال من 11 بلداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة نيكي اليابانية اليوم الأربعاء أن الحكومة ستمنع دخول القادمين لأداء أعمال من 11 دولة ومنطقة منها الصين وكوريا الجنوبية بهدف كبح انتشار فيروس كورونا.

وحظرت اليابان الشهر الماضي دخول الأجانب غير المقيمين لديها بعد رصد سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس في كل من بريطانيا وجمهورية جنوب إفريقيا، لكنها ظلت تسمح بدخول بعض المسافرين في إطار «مسار أنشطة الأعمال» لديها.

وتأتي الخطوة الجديدة فيما تشهد اليابان إرتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس وتستعد الحكومة لتوسيع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها في منطقة طوكيو الأسبوع الماضي لتشمل سبع مقاطعات أخرى.

وأفادت صحيفة نيكي بأن الإجراء سيسري اعتباراً من غد الخميس وحتى السابع من فبراير شباط المقرر أن تُرفع فيه حالة الطوارئ.