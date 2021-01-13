شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشر الأردن الأربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون أمراضاً مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت صباح الأربعاء عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات «لقاح سينوفارم ولقاح فايزر/بيونتك» إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع.

وحددت وزارة الصحة 29 مركزاً للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة منها سبعة في عمان.

ونقل تلفزيون «المملكة» الرسمي عن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا وائل هياجنة قوله إن «المطاعيم ذات فعالية وآمنة والأردن حكومة وشعباً يصنعون اليوم لبنة وطنية جديدة في المناعة ضد الفيروس ومن ضمن الدول الـ40 الأولى التي باشرت بتلقي المطعوم».

وتستهدف الحملة بداية 20 إلى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 مليون نسمة.

واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت نهاية الشهر الماضي موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانون أمراضاً مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبلغ عدد المسجلين الراغبين بتلقي اللقاح نحو 200 ألف شخص.

وسجلت في الأردن حتى الآن 310 آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من أربعة آلاف وفاة، كذلك سجلت خمس إصابات بفيروس كورونا المتحوّر الذي رصد في الفترة الأخيرة في بريطانيا.

ووصلت الدفعات الأولى للقاحي فايزر بيونتيك وسينوفارم الصيني إلى المملكة يومي السبت والاثنين بعدما رخصت لهما مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.