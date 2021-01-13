شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدي ثقتها في استكمال نورد ستريم رغم ضغط أمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الأربعاء: إن خط أنابيب الغاز البحري نورد ستريم 2 الممتد إلى ألمانيا سيكتمل رغم ضغط تمارسه الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مسؤول في الوزارة أن اكتمال المشروع، الذي جرى الانتهاء منه بنسبة تزيد على 90 في المئة، يتوقف على عوامل مختلفة من بينها الأحوال الجوية.

وقال مصدران أمس الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأمريكية حذرت هذا الشهر شركات أوروبية يُشتبه في أنها تساعد على تشييد الخط بأنها تواجه عقوبات محتملة.