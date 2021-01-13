شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص طبية لكتف علي عدنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

تعرض علي عدنان، مدافع منتخب العراق الأول لكرة القدم، إلى الإصابة في الكتف في الشوط الثاني من مباراة منتخب العراق ضد شقيقه الإماراتي، التي جرت مساء الثلاثاء على ملعب زعبيل في الوصل بإمارة دبي، وانتهت بالتعادل من دون أهداف.

وتعرض علي عدنان، للإصابة بعد عرقلته، بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 51 من المباراة، الأمر الذي اضطره لعدم إكمال المباراة، مما أدى بالسلوفيني سريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي إلى الزج باللاعب ضرغام إسماعيل بدلاً عنه.

ويخضع عدنان لفحوص طبية لمعرفة طبيعة إصابته، وكيفية علاجها.