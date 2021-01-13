شكرا لقرائتكم خبر عن 134768 فحصاً.. 3362 إصابة.. و2588 متعافياً و6 وَفَيَات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 134768 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أحدث تقنيات الفحص.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 3362 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 239587.

كما أعلنت وفاة 6 نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 723.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضماناً للصحة والسلامة. ‎

وأعلنت شفاء 2588 مصاباً بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 213149. (وام)