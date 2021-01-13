شكرا لقرائتكم خبر عن سبالينكا تحرز لقب بطولة أبوظبي للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء موسم 2021 بقوة وفازت 6-2 و6-2 على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا لتحرز لقب بطولة أبوظبي للتنس اليوم الأربعاء، وتحقق فوزها 15 على التوالي.

وبعد إنهاء موسم 2020 بالتتويج بلقبين في أوسترافا ولينتس، بدأت سبالينكا الموسم الجديد بشكل رائع في أبوظبي وستقفز إلى المركز السابع في التصنيف العالمي عند إعلان القائمة يوم الاثنين.

وهذا اللقب التاسع بصفة عامة للاعبة سبالينكا المصنفة الرابعة والبالغ عمرها 22 عاماً.

وستتوجه سبالينكا إلى ملبورن لخوض بطولة أستراليا المفتوحة، وهي أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد الشهر المقبل.