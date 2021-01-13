شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم بين شاحنة وحافلة يصيب 27 شخصاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

أصيب 27 شخصاً بإصابات تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة، إثر حادث تصادم وقع بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة "تيكنو بارك" بجبل علي الصناعية.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، تلقت بلاغاً في نحو الساعة الثامنة والنصف صباح الأربعاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة "تيكنو بارك" بجبل علي الصناعية.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ، انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، وجمع الأدلة لمعرفة أسباب وقوعه، فيما نظّمت الدوريات المرورية حركة السير والمرور، وأمّنت مكان الحادث، لتسهيل وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المكان للقيام بمهامها، كما أخذت الإجراءات اللازمة، ونقل المصابون إلى مستشفى راشد لتقديم العلاج اللازم لهم.

وعن تفاصيل الحادث، أوضح العميد المزروعي، أنه وقع نتيجة عدم ترك مسافة كافية بين الشاحنة والحافلة، ما أدى إلى وقوع الاصطدام، وهذا العدد من الإصابات، مبيناً أن الإصابات كانت 4 حالات متوسطة و23 خفيفة.

ودعا قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المُقررة، وترك مسافة كافية، ومراعاة ظروف الطريق وعدم الانشغال أثناء قيادة المركبة.