لجنتان في «الوطني» تناقشان «الموارد الوراثية» و«التلاحم الأسري»

أبوظبي:

”الخليج 365”

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين عقدتهما في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 17 مادة، إلى صيانة الموارد الوراثية، والحدّ من استنزافها للاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستدامته في الدولة، وضمان التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات. كما يهدف إلى حصرها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية تراثية وابتكارات وتجميعها وتصنيفها وتوثيقها، وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

من جانب آخر، واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع.

وقال الفلاسي: إن اللجنة واصلت مناقشة الموضوع، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، ضمن محورين: استراتيجية الوزارة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة، بشأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد التشريعات والسياسات بشأن تعزيز التلاحم الأسري.

