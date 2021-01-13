400 ألف حساب في نظام «درب» بأبوظبي

أبوظبي:

عماد الدين خليل

كشف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن عدد أصحاب المركبات الذين سجّلوا في نظام التعرفة المرورية «درب» وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية https://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية بلغ أكثر من 400 ألف حساب، منذ الإعلان عن بدء التسجيل وتفعيل الحسابات، لتطبيق رسوم التعرفة المرورية يوم 8 ديسمبر الماضي.

وبدأ المركز تحصيل رسوم نظام التعرفة المرورية في 2 يناير، عند المرور عبر البوابات الأربع الواقعة على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة، وجسر المقطع، وجسر مصفح، بواقع 4 دراهم لكل مرة يعبر البوابات فيها خلال أوقات الذروة، من يوم السبت إلى يوم الخميس (صباحاً من 7 إلى 9، ومساء من 5 إلى 7).

وأفاد المركز بالموافقة على أعفاء نحو 12 ألف طلب من الفئات المستحقة من رسوم التعرفة المرورية، وتشمل «كبار المواطنين، المواطنين المتقاعدين، أصحاب الهمم، الأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين»، حيث اقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، بحسب الضوابط المحددة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والاستمرار في رعايتهم بإحاطتهم بأشكال الدعم والاهتمام كافة.

ودعا المركز الفئات المشمولة بالإعفاء، إلى التقدم بطلب الإعفاء عبر زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية، أو تطبيق «درب»، وتحديد نوع الإعفاء المطلوب وإرفاق الوثائق المطلوبة.

وجدد المركز دعوته لجميع المتعاملين أصحاب المركبات المسجلة في الدولة، من أفراد ومؤسسات للتسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب» أو تفعيل حساباتهم المسجلة مسبقاً، بزيارة الموقع الإلكتروني لنظام «درب» وضمان تفعيلها والتحقق من تسجيل المركبات، وتعبئة رصيد المحفظة المالية تجنباً للوقوع في المخالفات، مشيراً إلى أن قيمة رسم التسجيل هو 100 درهم للمركبة الواحدة، يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم رصيداً في حسابه.