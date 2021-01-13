تفاصيل إقرار السعودية تشريعًا جديدًا للتشهير بالمتحرش فى الصحف على نفقته الخاصة

الشارقة - اميمة ياسر - أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تشريعا للتشهير بالمتحرش في وسائل الإعلام على نفقة المتحرش نفسه.



وبحسب صحيفة عكاظ فقد وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وجاء كالتالي:

"يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".