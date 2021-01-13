شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: رحلة يومية بين مصر وقطر فور استئناف الحركة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال رشدى فى تصريحات صحفية، إن مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة يومياً من القاهرة إلى الدوحة خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات المنتظم، على أن تزيد إلي رحلتين حسب حجم الحجوزات والطلب من المسافرين على هذه الوجهة.

وأكد رئيس مصر للطيران، إن الشركة الوطنية حصلت علي موافقة من سلطة الطيران المدني لتشغيل 4 رحلات أسبوعيا من مطار برج العرب بالاسكندرية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد بدء تشغيل هذا الخط بين برج العرب والدوحة.

كان المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، قد أعلن اليوم أن مصر رفعت الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.