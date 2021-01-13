شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يهنئ المستشار حنفى جبالى بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأمين العام لحزب إرادة جيل، التهنئة للمستشار حنفى جبالى على اختياره رئيسا لمجلس النواب بأصوات أغلبية الأعضاء.

وقال "مطر" إنه على يقين من قدرة "جبالى" على تحمل المسؤولية الصعبة وقيادة مجلس النواب لتحقيق نجاحات ترضى طموح الشعب المصرى.

ويعد حنفى جبالى أحد أبرز القضاة المصريين وهو الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، حتى بلوغه سن المعاش فى 2019، وله عدد كبير من المؤلفات القانونية والأحكام الهامة، ما يجعله مؤهلًا لشغل منصب رئيس مجلس النواب.