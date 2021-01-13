شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى .. أقوى 6 تصريحات من كلمة رئيس مجلس النواب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وحد القوى الوطنية بشعار يد تحمل السلاح ويد تبنى ، وأوضح أن مجلس النواب السابق بذل جهدا كبيرا فى ظروف بالغة الصعوبة

ووجه رئيس مجلس النواب، خالص التقدير لشهدائنا فى مواجهة الإرهاب والوباء، مضيفا أن الوطن يتطلع لإصلاحات فى جميع المجالات

وأشار إلى أن الرقابة على الحكومة لا تقل أهمية عن مسئولية التشريع، مضيفا "ليكن اختلاف الرأى سبيلا لأفضل الحلول لمصلحة الوطن".